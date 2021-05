Cosa dice all'Italia il crollo del populismo spagnolo modello Iglesias (adios)

E così Pablo Iglesias è uscito dal gruppo. Come una rockstar invecchiata che aveva nostalgia del palco, il Dibba di Vallecas (quartiere di Madrid in cui ha vissuto una parte della sua giovinezza) aveva lasciato la carica di vicepremier e la guida nazionale della sua creatura politica, Podemos, per ributtarsi nella calca. E si era candidato a presidente della regione di Madrid. Iglesias voleva riassaporare il gusto del comizio e del dibattito in tv e mettere le ali a Podemos, che nei sondaggi madrileni arrancava intorno alla soglia di sbarramento. Sono lontani i tempi in cui Iglesias aveva fatto la sua irruzione indignada nel panorama politico spagnolo, con un atteggiamento da autogestione del liceo. I professorini ultrapoliticisti che guidavano Podemos avevano fama di secchioni, ma tutti i loro studi avevano confezionato solo un populismo non troppo dissimile, al fondo, da quello dei nostrani Cinque stelle. Ma, se i grillini volevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, i podemiti volevano invece trattarlo come un’aula okkupata, perché erano di sinistra, loro, e stavano dalla parte del pueblo unido e del bolivarismo di Hugo Chávez. Grazie al volenteroso aiuto fornito dalle provocazioni di Rocío Monasterio, candidata di Vox alla presidenza della regione di Madrid, Iglesias ha riconquistato i riflettori. Gli elettori, invece, non li ha convinti. Podemos ha preso il 7 per cento. E così il Nostro ha annunciato: “Lascio la politica intesa come politica di partito e nelle istituzioni”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni