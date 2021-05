Cosa insegna alla politica italiana il tracollo della sinistra a Madrid

Il trionfo del Partito Popolare (e la caduta di Podemos) visto da Fassina, Stumpo, Pittella e Ricci

Il trionfo del Partito popolare nelle elezioni amministrative di ieri per la Regione di Madrid, con la pesante sconfitta dei Socialisti e di Podemos, potrebbe aprire una riflessione anche nella sinistra e nel centrosinistra italiani. Per Stefano Fassina (Patria e Costituzione), "le sinistre hanno perso innanzitutto perché hanno accettato un terreno di scontro ideologico… Comunismo contro Fascismo, libertà contro restrizioni". Nico Stumpo, di Articolo Uno, dice di vivere "con preoccupazione il fatto che in una grande regione d'Europa ci sia una destra retriva e reazionaria che va a governare", riferendosi alla possibile alleanza fra i Popolari e la destra di Vox; "per quanto riguarda l'Italia, vedremo nel mese di Ottobre", quando si voterà in molte città italiane. E aggiunge: "Lì si farà una valutazione su quel che succede".

Il senatore Gianni Pittella, già vicepresidente del Parlamento europeo, invita a non fare paragoni automatici con la situazione italiana, ma riconosce che una tendenza destrorsa è sempre in agguato in Europa e può essere "il frutto di una rabbia, di una paura del domani". Fa scalpore soprattutto l'annunciato abbandono della politica da parte di Pablo Iglesias, leader di Podemos, che aveva lasciato i suoi incarichi nel governo spagnolo per affrontare la destra in queste elezioni, uscendone nettamente sconfitto.

Matteo Ricci, esponente Pd e sindaco di Pesaro, sostiene che "la parabola di Iglesias mostra come i movimenti nati durante la recessione economica debbano in qualche modo reinventarsi e ricollocarsi politicamente, e questo vale anche per i 5 Stelle nel nostro Paese". Sulla stessa linea d'onda Pittella, che aggiunge: "Io mi auguro che il M5S si trasformi, in corso c'è una trasformazione di cui colgo tutti gli aspetti positivi, ma non colgo l'approdo finale". Per Fassina, "movimenti-partito come Unidas Podemos scontano, come in Italia il M5S, la prova del governo".