Allo specchio con Sánchez, leader equilibrista di Spagna

La storia dell’Italia e della Spagna si intreccia di continuo, ci spiamo, ci rincorriamo, ci allontaniamo, ci riavviciniamo. In questi ultimi giorni ci siamo scontrati e riuniti nel giro di poche ore, ritrovandoci avversari agli Europei di calcio ma legati dal cordoglio per la morte di Raffaella la Grande, la regina Carrà: abbiamo squarciagolato insieme allo stadio di Wembley “scoppia scoppia mi scoppia il cuor”, per poi giocarci l’accesso alla finale fino all’ultimo rigore. Dicono che questi sono gli Europei più politicizzati di sempre, con gli stadi color arcobaleno e le accuse sulla variante Delta del coronavirus: in effetti l’idea di un campionato itinerante nell’anno in cui attraversare un confine è un circo di tamponi e quarantene si presta a ogni genere di interpretazione (la nostra è: cosa vi è saltato in mente?). Ma la sfida Italia-Spagna è roba antica e profonda: siamo finite persino a dibattere su chi fosse il più bello tra Roberto Mancini e Luis Enrique (qui, se proprio ci deve scoppiare il cuor, scoppia per l’inglese Gareth Southgate) mentre ci sbarazzavamo del cliché che ci accompagna e che l’Economist, un paio di anni fa, sintetizzò malamente così: “Viene sempre la tentazione di trattare Spagna e Italia come se fossero uguali. Gli italiani e gli spagnoli parlano a voce alta, mangiano tardi, guidano veloci e inghiottono enormi quantità di pomodori e olio d’oliva, che allungano la vita”.

Siamo andate a studiare questa rivalità mediterranea, perché non siamo uguali, ma ci assomigliamo, pure se spesso abbiamo preso strade diverse. Soprattutto in Spagna c’è un premier di sinistra, Pedro Sánchez, e questa cosa, la sinistra al potere, è diventata quasi un’eccezione nell’Unione europea.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni