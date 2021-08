Putin ha preso spunto dal dittatore di Minsk silenziando ogni cosa

L'anno di terrore bielorusso ha prodotto un'accelerazione della repressione in Russia. Il presidente russo si è messo a studiare quello che accadeva nella nazione vicina per fare in modo che non si verificasse a Mosca

L’anno di terrore bielorusso è stato “difficile”, ha detto ieri, durante la sua conferenza stampa annuale, Aljaksandr Lukashenka. Lo ha detto mentre beveva una tazza di tè, durante una maratona di più di sette ore, davanti a una platea che applaudiva generosa a ogni sua affermazione. Per Lukashenka è stato difficile perché “gente al soldo dell’occidente” ha rischiato di mettere in pericolo l’unità del suo popolo, ma lui non si è accorto di grandi manifestazioni, di arresti, di torture. Tutto costruito, montato: “Quale repressione? Ho sparato a qualcuno? Ho ucciso qualcuno?”. Ha detto che si sta preparando a lasciare la presidenza – lo ripete ogni anno e mentre parlava su Google Maps il palazzo presidenziale di Minsk veniva ribattezzato “la tenuta del dittatore” – e che se davvero Tikhanovskaya, la leader dell’opposizione in esilio in Lituania, avesse vinto, lui non avrebbe avuto problemi a lasciarle il posto. Ma lei, ha insistito, non ha vinto.