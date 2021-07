Israele ha attaccato un altro sito atomico in Iran

Accanto ai negoziati formali in Europa per riportare in vita il deal atomico con Teheran c'è una guerra discreta fatta di sabotaggi e droni suicidi. Basi americane sotto tiro in Iraq e in Siria

Una sequenza brutale di attacchi in medio oriente tra israeliani, americani e iraniani sottopone a una pressione enorme la politica estera dell’Amministrazione Biden, che invece vorrebbe molta diplomazia soft e pochi problemi. Lunedì sera quattro droni esplosivi lanciati dalle milizie legate all’Iran si sono schiantati vicino all’ambasciata americana a Baghdad e a una base militare americana, Union III, a poca distanza dall’ambasciata. Sono droni che seguono una rotta preimpostata con il Gps quindi non hanno bisogno di essere pilotati da remoto, possono portare decine di chilogrammi di esplosivo e sono prodotti con tecnologia fornita dall’Iran. Prima le milizie lanciavano razzi, ma da aprile usano un misto di razzi, che sono più economici, e droni, che sono più precisi. Lo stesso giorno, le milizie hanno sparato tre razzi contro la base americana di al Asad, in Iraq ma più a ovest. Martedì sera le milizie hanno lanciato un altro drone contro la base americana dentro all’aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno. “Volevano colpire un bersaglio specifico e importante, ma non ci sono riusciti”, dice il comunicato degli americani, che però non specifica quale bersaglio. Ad aprile un drone aveva centrato l’hangar nella base di Erbil che ospita la Cia. Ieri le milizie hanno lanciato un drone contro la base americana di al Omar, in Siria, e quattordici razzi di nuovo contro la base di al Asad in Iraq. Di fatto le milizie dell’Iran giocano d’azzardo, perché questi attacchi colpiscono a caso dentro le basi e se uccidessero uno o più americani la notizia finirebbe in televisione e sulle prime pagine dei giornali e ci sarebbe un’escalation – che l’Amministrazione Biden non vuole, ma a quel punto non potrebbe evitare.