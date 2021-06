Biden lancia il G7 nella “vaccine diplomacy” per raggiungere l'immunità globale  

Il contenimento delle ambizioni cinesi passa anche da una fornitura di dosi più ampia su scala mondiale. Il summit dei sette grandi si mette in moto per aiutare i paesi a basso e medio reddito a uscire dalla pandemia

Il primo summit del G7 con Joe Biden vuole partire alla riconquista del mondo con un’alleanza delle democrazie per contenere la Cina. Il premier britannico, Boris Johnson, che presiede la riunione ha aperto i lavori dicendo che “non dobbiamo ripetere gli errori” degli ultimi 18 mesi sulla pandemia e nemmeno quelli della crisi economica del 2008. I suoi ospiti hanno dovuto sorbirsi uno slogan della sua campagna elettorale: “Level up our societies”, “far salire di livello le nostre società”. Ma la riconquista dell’influenza globale passa dall’uscita di tutti dalla pandemia e dalla diplomazia dei vaccini. La decisione con conseguenze immediate più importanti potrebbe essere la donazione di un miliardo di dosi e gli sforzi per le forniture ai paesi a basso e medio reddito.