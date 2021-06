BioNTech è pronta a portare la tecnologia mRna in Africa

Mercoledì il governo americano ha annunciato che donerà cinquecento milioni di dosi di vaccino Pfizer\BioNTech a Covax, il programma internazionale creato nel giugno del 2020 per garantire un accesso equo ai vaccini per i paesi più poveri. La donazione è cospicua, 200 milioni di dosi verranno donate quest’anno e 300 milioni all’inizio del 2022, ed è anche un biglietto da visita di Joe Biden per il suo tour europeo, il suo primo viaggio all’estero da presidente degli Stati Uniti. Accelerare le vaccinazioni nei paesi a basso e medio reddito è un argomento sul quale l’Unione europea ha sempre insistito molto, dopo tutto è anche stata tra i maggiori esportatori di vaccini e ora che le somministrazioni procedono a ritmo sostenuto sul territorio comunitario, è sempre più concentrata sull’idea di iniziare a occuparsi delle vaccinazioni del continente africano, dove finora sono state fatte soltanto 39 milioni di iniezioni, il 2 per cento di quelle globali. Più che donare, è un’altra l’idea sulla quale vuole puntare Bruxelles: rendere l’Africa autonoma nella somministrazione e nella produzione dei farmaci. Una strategia molto diversa dalla liberalizzazione dei brevetti proposta da Joe Biden a inizio maggio.

