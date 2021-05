Vaccini, l'Ue si prepara a donare 100 milioni di dosi ai paesi a basso e medio reddito

Bruxelles. I capi di stato e di governo dell'Unione europea dovrebbero impegnarsi a donare almeno 100 milioni di dosi di vaccino entro la fine dell'anno ai paesi a basso e medio reddito per contribuire a uscire dalla pandemia di Covid-19. La proposta è contenuta nell'ultima bozza del Consiglio europeo di lunedì e martedì. "L'Ue e gli stati membri sono impegnati ad accelerare la condivisione di vaccini per sostenere paesi che ne hanno bisogno con l'obiettivo di donare almeno (100 milioni di dosi) entro la fine dell'anno", si legge nel documento, di cui il Foglio è entrato in possesso. È stato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a chiedere di inserire l'idea della donazione di dosi nelle conclusioni del vertice, che sarà discusse dagli ambasciatori dei 27 oggi. Nel testo l'ammontare di vaccini da donare (100 milioni di dosi) è lasciato tra parentesi, il che significa che sarà oggetto di negoziato tra i leader. Alcuni stati membri vogliono aspettare di completare la vaccinazione in Europa prima di donare al resto del mondo. Ma Michel è convinto di poter ottenere il consenso di tutti i 27 capi di stato e di governo.

