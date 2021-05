"Vittoria" a Gaza

Hamas ha calcolato in anticipo che questa guerra di dieci giorni e otto ore contro Israele avrebbe portato alcuni vantaggi. Non si tratta di vantaggi materiali, anzi da quel punto di vista è un disastro. I raid aerei israeliani hanno distrutto quasi cento chilometri di tunnel scavati nel corso di molti anni, hanno ucciso alcuni leader importanti e hanno demolito alcune infrastrutture preziose. Le scorte di razzi prodotti in casa oppure contrabbandati con lentezza dall’esterno sono state dilapidate. Il gruppo palestinese non ha guadagnato nemmeno un metro di territorio e sapeva che non sarebbe successo fin dall’inizio, esce dal conflitto in condizioni molto peggiori rispetto a come ci era entrato. L’accordo di tregua entrato in vigore ieri notte prevede soltanto la sospensione dei raid aerei israeliani in cambio della sospensione dei lanci di razzi. E’ un accordo a somma zero che non tocca nessuna delle questioni che stanno a cuore ai palestinesi e anzi peggiora la situazione. Adesso alcune questioni importanti come l’allentamento del blocco imposto da Israele e dall’Egitto sulla Striscia di Gaza saranno ancora più difficili da negoziare.

