Lavoro, povertà, formazione. Il capo del Consiglio europeo ci spiega l'Europa sociale

Bruxelles. “Il pil è una bussola utile, ma non è l’unica. La bussola europea deve essere il benessere dei nostri cittadini”, dice al Foglio il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, alla vigilia del summit sociale che domani e sabato riunirà i capi di stato e di governo dell’Ue a Porto. L’appuntamento è stato fortemente voluto dal primo ministro portoghese, il socialista António Costa, che ha la presidenza di turno dell'Ue. L’ultimo vertice dedicato al sociale si era tenuto a Göteborg nel 2017, quando Consiglio, Commissione e Parlamento proclamarono solennemente “il pilastro europeo dei diritti sociali”. Il progetto non si è mai davvero concretizzato. Mica è facile fare l’Europa sociale, quando la competenza in questo settore è nazionale. In vista del summit di Porto, undici paesi hanno subito inviato un documento (un non-paper) per dire che va bene fissare degli obiettivi generali, ma l’attuazione “dipende in gran parte dall’azione degli stati membri, che detengono primariamente la responsabilità” su occupazione, istruzione e politiche sociali. Dal 2017 tuttavia molte cose sono cambiate. Nel 2019 l’Ue si è lanciata nella doppia transizione climatica e digitale, che rischia di creare forti tensioni politiche e sociali. Nel 2020 è stata travolta dal Covid-19, le cui ripercussioni sociali non sono ancora misurabili. “Il principale principio che ci guida in Europa è la dignità e il rispetto per ciascun essere umano”, spiega Michel: “Spero che Porto invii il segnale che la bussola europea è il benessere di ciascun cittadino”.

