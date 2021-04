La Germania può ratificare il Recovery, dicono i giudici di Karlsruhe

La Corte costituzionale tedesca ha deciso di permettere alla Germania di completare la ratifica della decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea, rimuovendo uno degli ostacoli maggiori a una rapida messa in opera del Recovery fund da 750 miliardi. I giudici di Karlsruhe hanno respinto la richiesta di sospendere la ratifica, spiegando che un rinvio del Recovery fund “impatterebbe in modo avverso per gli obiettivi di politica economica” e che “gli svantaggi risultanti potrebbero rivelarsi irreversibili”. Secondo la Corte, “dato che come uno strumento di ripresa, Next Generation Eu ha l'obiettivo di affrontare le conseguenze economiche della pandemia Covid-19 e prevede che siano adottate misure in un periodo di tempo relativamente breve”, un rinvio “minerebbe l'obiettivo perseguito”. I giudici hanno anche tenuto conto della posizione adottata dal governo di Angela Merkel: rinviare la ratifica avrebbe portato a “tensioni significative nelle relazioni internazionali e europee”.

