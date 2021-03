L'ipoteca tedesca sul Recovery fund

Il blocco di Karlsruhe va risolto in fretta, non c’è tempo per il nazionalismo

La Corte costituzionale tedesca ieri ha messo un’ipoteca sul Recovery fund, ordinando al presidente della Repubblica federale, Frank-Walter Steinmeier, di non procedere alla firma della ratifica dello strumento giuridico che serve all’Unione europea per finanziare Next Generation Eu. Giovedì il Bundestag aveva approvato a larghissima maggioranza – 478 voti a favore (compresi quelli dei Verdi e dei Liberali all’opposizione) 95 contrari e 72 astensioni – la ratifica parlamentare della cosiddetta “decisione sulle risorse proprie” con cui la Commissione può emettere debito e finanziare il Recovery fund. Il fondatore di Alternativa per la Germania, l’economista anti euro Bernd Lucke, che nel frattempo è uscito da AfD, ha chiesto ai giudici di Karlsruhe di bloccare tutto. Sempre pronta a intervenire a gamba tesa negli affari europei, la Corte ha sospeso la ratifica in attesa di una decisione sull’ammissibilità del ricorso.