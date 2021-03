Come l'Europa può evitare che la precauzione diventi paralisi

La vicenda del vaccino AstraZeneca può essere vista come una tappa importante di come le nostre società stanno cercando di apprendere, con tentativi e errori, come si governa la “società globale del rischio”. Si tratta di una società in cui, anche per le conseguenze indesiderate dell’azione umana e dello sviluppo tecnologico, si moltiplicano i rischi, rispetto ai quali le nostre conoscenze sono insufficienti e che hanno per natura carattere globale. Oggi siamo alle prese con la pandemia, ma quando sarà finita altri rischi incomberanno su di noi: rischi finanziari, legati al cambiamento climatico, al terrorismo globale, e così via. C’è un cambiamento strutturale delle nostre società a cui dobbiamo adeguare il modo di governare.

