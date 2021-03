La Merkel si scusa

L’errore è mio e soltanto mio, me ne prendo tutta la responsabilità e chiedo scusa ai cittadini per la confusione e l’incertezza che questo errore ha causato. Per due volte Angela Merkel si è scusata per aver introdotto un lockdown cosiddetto “duro” per la pausa pasquale: troppo poco preavviso, troppe restrizioni, non si può fare. Dietro alla lucida (e forse unica) ammissione della cancelliera tedesca ci sono pressioni molto insistenti sia da parte dei governatori — le riunioni con i Länder sono diventate un tormento — sia da parte dei partiti dell’opposizione, che al Bundestag hanno sostenuto la necessità di un voto di fiducia sul governo, e sia da parte dei sondaggi che registrano nelle ultime settimane un costante calo nei confronti dell’esecutivo e del partito della Merkel, la Cdu.

