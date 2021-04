I nazionalisti polacchi si prendono a calci

Come se non bastassero i giudici costituzionali di Karlsruhe in Germania, il Recovery fund è ostaggio dei conflitti interni alla coalizione di partiti nazionalisti al governo in Polonia. Il Parlamento di Varsavia ieri ha rinviato il dibattito e il voto sulla ratifica della “decisione sulle risorse proprie” dell’Ue, lo strumento legale che permette alla Commissione di andare sui mercati per finanziare il Recovery fund. Il Partito Legge e Giustizia (PiS) del premier Mateusz Morawiecki e del leader de facto Jaroslaw Kaczynski è favorevole.

