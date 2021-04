Ci rivediamo presto, Kabul

È atteso per oggi un discorso del presidente americano Joe Biden per annunciare il ritiro totale delle truppe americane dall’Afghanistan entro l’11 settembre di quest’anno. Allo scadere di quella data simbolica, vent’anni dopo l’attacco a New York e al Pentagono pianificato da al Qaida in Afghanistan, il numero di soldati americani sarà sceso a zero – e quindi, molto probabilmente, anche gli altri contingenti stranieri incluso quello italiano avranno già lasciato il paese. Gli americani hanno ragioni politiche per abbandonare, non possono sobbarcarsi il peso e i costi di una presenza militare infinita che è sempre difficile da giustificare davanti all’opinione pubblica. I soldati americani in questo momento in Afghanistan sono 2.500, quindi molto pochi, e non vanno in combattimento ma hanno soltanto ruoli d’appoggio. È necessario essere realisti a proposito di quello che succederà quando se ne saranno andati via.

