Israele quasi smette la linea dell'ambiguità sui sabotaggi in Iran

Sabato era la quindicesima Giornata del nucleare in Iran, dedicata alla celebrazione del programma atomico del paese. Dentro al principale sito per l’arricchimento dell’uranio a Natanz le telecamere hanno filmato i tecnici in camice bianco cantare un inno al nucleare con in mano le foto dei ricercatori uccisi dalla campagna di omicidi mirati dell’intelligence israeliana per rallentare la corsa verso l’atomica. Il governo ha annunciato l’inizio dei test delle nuove centrifughe Ir-9, che saranno 50 volte più veloci delle centrifughe di prima generazione. Ma domenica mattina c’è stato un sabotaggio. Una versione parla di un attacco informatico che avrebbe messo fuori uso il sistema interno che fornisce energia elettrica alle centrifughe – e avrebbe manomesso il sistema in modo così grave da provocare un’esplosione. Una seconda versione pubblicata dal New York Times che ha sentito fonti delle intelligence americana e israeliana sostiene che è esplosa una bomba. In entrambi i casi vuol dire che qualcuno è entrato dentro Natanz perché il sistema elettrico non è connesso a internet. Anche nel 2010 quando l’intelligence israeliana distrusse alcune centrifughe con il virus informatico Stuxnet – le faceva girare in modo irregolare – qualcuno aveva portato il virus dentro al sito. Il portavoce dell’Agenzia atomica iraniana si è rotto le gambe perché è caduto in un condotto dell’aria alto sette metri la cui imboccatura era “coperta dai detriti”, quindi possiamo supporre che lo scoppio sia stato potente. C’era stata un’esplosione dentro Natanz a luglio e le immagini provavano che la bomba anche in quel caso era all’interno. Per questo gli iraniani da ottobre costruiscono un sito sotterraneo, che però non sembra immune dai sabotaggi.

