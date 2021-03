Il Cremlino deve importare dosi di Sputnik da usare in Russia

La scorsa settimana il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, è partito per due viaggi. Uno in Corea del sud – era da otto anni che non si recava in visita a Seul. L’altro a Pechino, durante il quale si è lasciato fotografare con la mascherina con su scritto FCKNG QRNTN. A rendere più forte l’attenzione di Mosca nei confronti dell’Asia, negli ultimi tempi, potrebbe essere la dipendenza della Russia nei confronti di cinesi e coreani per l’importazione delle dosi di Sputnik V. Per quanto il Cremlino abbia cercato di fare del vaccino russo uno strumento di soft power, continua ad avere grandi difficoltà di produzione.

