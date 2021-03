L'India era il motore dei vaccini mondiale e ora si ferma

L’India è il motore della produzione mondiale di vaccini, soprattutto AstraZeneca, ma due giorni fa il governo indiano ha deciso di bloccare le esportazioni “almeno fino alla fine di aprile” e potrebbe essere soltanto un modo per prendere tempo prima di annunciare un blocco più lungo. Le conseguenze sono serie perché il Serum Institute of India (Sii), un’azienda privata che produce quasi due milioni e mezzo di dosi al giorno di AstraZeneca e prende ordini diretti dal governo, è il più grande produttore di vaccini al mondo. Dall’inizio dell’anno stava funzionando come puntello dei piani vaccinali di molti governi. Finora aveva prodotto circa centottanta milioni di dosi di vaccini e di queste ne aveva esportate sessanta milioni, quasi un terzo, verso settantasei paesi acquirenti come l’Arabia Saudita, il Brasile e il Marocco – e anche verso l’Europa. Adesso quella copertura viene meno. La miracolosa campagna di vaccinazioni di massa nel Regno Unito – che a oggi non ha esportato nemmeno una singola dose di vaccino – si basa anche sui vaccini indiani e però a marzo gli inglesi si aspettavano una consegna di dieci milioni di dosi e ne sono arrivate soltanto cinque, perché l’India aveva già cominciato a frenare i rifornimenti. Ad aprile non arriverà nemmeno una dose e questo succede a metà del piano vaccinale, che per disegno deliberato ha dato la prima dose al maggior numero possibile di britannici e ha scommesso di avere entro tre mesi abbastanza altri vaccini per somministrare il richiamo a tutti. Non è soltanto un problema britannico: ci sono cento milioni di dosi di AstraZeneca che dovevano arrivare sul mercato e non sono arrivate. I problemi negli impianti di AstraZeneca in Europa hanno reso le forniture indiane ancora più importanti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni