Per la Commissione lo Sputnik non è una priorità e la russofobia non c'entra

L’Ue sui vaccini ha bisogno di immediatezza, e iniziare a produrre il vaccino russo è un'operazione che richiede tempo e non accelererebbe la strategia di vaccinazione dei paesi membri. Però, se mettere in funzione stabilimenti europei può servire a produrre il vaccino anche per stati fuori dall’Ue, ben venga

Roma. La Germania vorrebbe chiedere alla Commissione di iniziare a discutere un acquisto comune, quindi europeo, del vaccino russo Sputnik V. La cancelliera tedesca, Angela Merkel, si è dimostrata disponibile nei confronti di Mosca sin dall’inizio. In una telefonata con Vladimir Putin aveva detto che avrebbe sostenuto una valutazione da parte dell’Ema e venerdì scorso lo ha ribadito: se ci sarà l’approvazione dell’Agenzia europea, Berlino non ha remore a utilizzare lo Sputnik. La Commissione però frena, aspetta, pazienta e non perché abbia pregiudizi nei confronti del vaccino russo, ma perché concludere ora dei contratti con la Russia sarebbe inutile. Lo ha detto con chiarezza Thierry Breton, commissario per il Mercato interno e a capo della task force per la produzione dei vaccini, sottolineando che lo Sputnik al momento non è una priorità.