Perché Putin non si vaccina?

Roma. La fiducia dei russi nei confronti dello Sputnik V è molto bassa. Secondo l’ultimo sondaggio del Levada center, istituto indipendente di ricerca, i cittadini disposti a ricevere una dose di vaccino russo sono circa il 30 per cento della popolazione. E’ addirittura più alta la percentuale di chi ha dichiarato di non aver paura di contrarre il Covid: il 56 per cento. Qualcuno dice di non volerlo fare perché si fida poco delle istituzioni, qualcuno perché non percepisce più il virus come un’emergenza, e altri, tanti, si domandano: se non lo fa neppure il presidente Vladimir Putin perché dovrei farlo io?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni