La diplomazia dei vaccini cinesi, almeno in Asia, va alla grande

Il presidente filippino Rodrigo Duterte è andato personalmente in aeroporto ad aspettare l’arrivo dei vaccini cinesi. Seicentomila dosi del vaccino Sinovac donate da Pechino e arrivate l’altro ieri con un volo di stato cinese. Da mesi Duterte dice che i paesi occidentali più ricchi non hanno mai offerto aiuto al paese, ha minacciato gli Stati Uniti di mandare all’aria gli accordi militari “se non ci mandano subito venti milioni di vaccini: niente vaccini, fuori le basi militari americane dal nostro paese”. Ma le Filippine, che avrebbero dovuto ricevere già da tempo 117 mila dosi del vaccino Pfizer-BioNTech attraverso il consorzio internazionale Covax, in realtà non avevano mai approvato le norme per distribuirlo. E così Duterte ha dato il via alla campagna vaccinale filippina – la più in ritardo dei paesi del gruppo Asean – con un notevole spot alla propaganda di Pechino.

