Biden non butta via tutto il trumpismo

Blinken ha ignorato le pressioni dei democratici che lo volevano come uno schiacciasassi sulla politica estera di Donald Trump, e ha schivato i tentativi dei repubblicani di incastrarlo in qualche polemica

Il giorno prima dell’insediamento della nuova presidenza, Antony Blinken, nominato da Joe Biden al dipartimento di stato, ha ignorato le pressioni dei democratici che lo volevano come uno schiacciasassi sulla politica estera di Donald Trump, e ha schivato i tentativi dei repubblicani di incastrarlo in qualche polemica. Nessuna crisi può essere risolta da “un paese che agisce da solo, pure se è una potenza come l’America”, ha detto Blinken, ma parte della strategia trumpiana, quella anticinese soprattutto, è da continuare.

Pubblicità

Pubblicità