Ohibò, un laburista difende le banche

Cinque anni fa, in pieno dominio corbyniano, sarebbe stato impensabile. Niente poteva esserci di più lontano dall’impostazione radicale di Jeremy Corbyn, ben rappresentata dal titolo del manifesto del Labour del 2017 (“For the many, not the few”), della difesa del mondo della finanza. E invece il sindaco laburista di Londra Sadiq Khan ha deciso di aprire la campagna elettorale per la rielezione con un editoriale sul Financial Times in difesa della City. “Le persone che lavorano nei servizi finanziari del Regno Unito una volta credevano di poter contare su un governo conservatore”, ha scritto. E invece, è il senso dell’intervento di Khan, l’ex sindaco di Londra Boris Johnson ha tradito la sua città e i Tory il loro blocco sociale di riferimento. E tutto questo per seguire i deliri della Brexit.

Pubblicità

Pubblicità