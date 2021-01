Perché la Merkel non ha preso bene il ban di Twitter a Trump? C'entra la trasparenza

Quel giudice invocato dal mugnaio di Potsdam ancora non c’è. Né negli Stati Uniti né a Berlino. A Berlino, però, c’è una cancelleria che ha definito “problematica” la decisione di Facebook e Twitter di chiudere gli account di Donald Trump. “Il diritto fondamentale alla libertà di opinione è di importanza elementare”, ha fatto dire Angela Merkel al portavoce Steffen Seibert. Anche quando si tratta del presidente americano più ostile a lei e al suo governo. Con questo la cancelliera non vuol dire che Trump sia libero di salutare con con un “we love you” gli insorti del Campidoglio. Un intervento è anzi possibile, “ma nel quadro definito dal legislatore”. Ma la violazione da parte di Trump di regole aziendali non è per la cancelliera ragione sufficiente per impedirgli di cinguettare online. Merkel riaccende così il dibattito sui social media (semplici postini di messaggi altrui o editori responsabili di ciò che pubblicano?) e su come regolarli.

