Uno zar per l'Asia alla Casa Bianca

Secondo il Financial Times il presidente eletto Joe Biden starebbe pensando di nominare uno zar per gli Affari asiatici alla Casa Bianca. Sarebbe un nuovo ruolo da inserire all’interno del Consiglio per la sicurezza nazionale, che dimostra l’importanza che la prossima Amministrazione Biden dà alla regione asiatica e soprattutto alla potenza cinese, un ritorno al pivot to Asia dell’èra obamiana. L’idea di un responsabile delle politiche americane sull’Asia sarebbe di Jake Sullivan, il prossimo consigliere per la Sicurezza nazionale di Biden, che già da tempo parla ai media di un nuovo corso della politica estera americana, soprattutto per quanto riguarda la Cina e i tradizionali alleati americani a oriente. La decisione di creare un nuovo ruolo di così tanta importanza non è stata ancora presa, scrive il Financial Times, e secondo alcune fonti le altre proposte riguardano la creazione di un team asiatico – con un responsabile per la Cina, uno per Corea del sud, Giappone e Australia, e uno per il resto dell’Asia. Si fa anche uno nome per lo zar d’Asia, e sarebbe quello di Jeffrey Prescott, che è stato viceconsigliere per la politica estera di Biden dal 2013 al 2015 e ha già lavorato al Consiglio per la sicurezza nazionale durante l’Amministrazione Obama, ma si occupava di Iran, Iraq e Siria.



