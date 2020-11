La Francia pensa a una riapertura lenta e graduale

Un deconfinamento “progressivo”, ma con molta più cautela del primo. Dinanzi al leggero miglioramento dei dati sull’epidemia di coronavirus in Francia, l’esecutivo prepara la strategia per la riapertura in Francia a partire dal 1° dicembre, data in cui scadrà il secondo lockdown instaurato in tutto il paese da quando è scoppiata la crisi sanitaria. Il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, e il primo ministro, Jean Castex, vorrebbero anche che fosse l’ultimo. “In primavera abbiamo aperto un po’ troppo rapidamente e il popolo francese ha creduto che l’epidemia fosse alle spalle”, ha dichiarato il premier martedì dinanzi ai deputati dell’Assemblea nazionale. Non sarà, insomma, un ritorno netto e immediato alla vita pre confinamento, “ci saranno dei dispositivi di frenata che perdureranno”, ha precisato Castex, si lavora sul tempo lungo, con l’obiettivo di “evitare ‘lo stop and go’”, ossia l’alternanza di periodi di confinamento e deconfinamento che sarebbero nefasti per l’economia del paese. Oggi pomeriggio, al termine del consiglio dei ministri, il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha preferito parlare di “adattamento del confinamento se la situazione sanitaria lo permetterà”, forse per contenere le reazioni eccessive di chi pensa che dal 1° dicembre si tornerà improvvisamente alla normalità. “Non dobbiamo dare l’impressione che la crisi sia dietro di noi”, ha detto Attal ai giornalisti, perché “siamo ben lungi dall’aver vinto la guerra contro il virus”. “Il presidente lo ha ricordato: allentare ora i nostri sforzi, significherebbe rischiare di renderli vani”, ha aggiunto il portavoce dell’esecutivo, visto che “i primi risultati e le prime luci di speranza sono visibili”.

