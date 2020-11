Ecco il piano per l'Unione europea della salute

La Commissione di Ursula von der Leyen ha presentato oggi una serie di proposte per lanciare l'Unione europea della salute, ma il grande interrogativo è se gli stati membri accetteranno di trasferire una parte delle loro competenze sulla sanità per affrontare le emergenze future tipo Covid-19. "La pandemia coronavirus ha evidenziato la necessità di più coordinamento nell'Ue, di sistemi sanitari più resilienti e di migliore preparazione per le crisi future", ha detto von der Leyen. Il trattato non affida all'Ue competenze in materia sanitaria. Ma possono essere adottate “misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera” e “misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero”. La Commissione in sostanza chiede un mandato per più coordinazione a livello europeo e un ruolo più forte per le sue agenzie.

