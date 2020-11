C'è un accordo su Recovery e bilancio Ue. Ma adesso è nelle mani di Orbán

La presidenza tedesca dell'Unione europea e i negoziatori dell'Europarlamento hanno raggiunto un accordo sul quadro finanziario pluriennale, che dovrebbe permettere di sbloccare il Recovery fund, sempre che Ungheria e Polonia non decidano di dare seguito alla loro minaccia di veto per la condizionalità sullo stato di diritto. Ci sono volute 17 riunioni per trovare un'intesa sul bilancio 2021-27 dell'Ue. I deputati hanno ottenuto solo una parte dei 39 miliardi di euro in più per i prossimi sette anni che avevano chiesto all'inizio delle trattative. L'accordo prevede 16 miliardi di euro in più per programmi Ue come ricerca, sanità e Erasmus, le cui risorse erano state tagliate dai capi di stato e di governo con l'accordo sul pacchetto di bilancio di luglio. Nello specifico 11 miliardi in più verranno dalle multe antitrust che la Commissione può imporre per abuso di posizione dominante, 2,5 miliardi saranno ricollocati all'interno del bilancio, mentre un altro miliardo andrà alla flessibilità del budget (da usare solo in caso di emergenza). "Attraverso duri sforzi negoziali, siamo riusciti a correggere i pericolosi tagli al bilancio e preparare meglio l'Ue a circostanze impreviste e nuove sfide", ha detto Jan Olbrycht, deputato del Ppe che fa parte della squadra dei negoziatori. L'ambasciatore tedesco presso l'Ue, Michael Clauss, ha definito l'accordo “equilibrato” ed entro i paletti fissati dai capi di Stato di governo nel Vertice Ue di luglio.

