Decapitazione nella cattedrale di Nizza. Il sindaco: "È terrorismo islamo-fascista"

Diversi morti nell'attacco con coltello. L'attentatore decapita una vittima e ne ferisce altre. Arrestato. Ad Avignone ucciso un uomo che ha assalito la polizia al grido Allah Akbar. Attacco al consolato francese a Gedda

Pubblicità

Salgono a tre le vittime dell'attacco all'arma bianca all'interno della cattedrale di Nizza, nel sud della Francia. Un uomo armato con un coltello è entrato questa mattina nella cattedrale Notre-Dame nel centro cittadino, in Avenue Jean-Medecin, e ha decapitato una donna di 70 anni. Poi ha colpito a morte un'altra donna. Secondo il quotidiano locale Nice Matin c'è la conferma di una terza vittima, un uomo, che sarebbe il custode della cattedrale. A quanto riferiscono fonti di polizia citate dall'agenzia France Presse l'assalitore è stato fermato dalle forze di sicurezza, che hanno fatto irruzione sparando nell'edificio. L'assalitore sarebbe stato colpito dagli spari dalle forze dell'ordine e ora si trova in ospedale.

Pubblicità

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l'auteur de l'attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

13 jours après #SamuelPaty, notre pays ne peut plus se contenter des lois de la paix pour anéantir l'islamo fascisme. #Nice06 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Il sindaco di Nizza Christian Estrosi sostiene che il responsabile dell'attacco - "tutto lascia supporre si tratti di terrorismo", ha detto - è stato arrestato. In un tweet, il primo cittadino ha scritto: "Il nostro paese non può più accontentarsi delle leggi di pace per annientare l'islamofascismo".

Il contesto e gli altri attentati

L'attacco è avvenuto pochi giorni dopo l'uccisione dell'insegnante Samuel Paty, decapitato il 16 ottobre scorso a Parigi da un islamista per avere mostrato in classe le caricature del profeta Maometto pubblicate dal settimanale satirico Charlie Hebdo, durante una lezione sulla libertà di espressione.

Poco dopo l'attacco a Nizza sono avvenuti altri due episodi: un uomo armato di coltello è stato ucciso dalla polizia ad Avignone, riferisce radio Europe 1. L'uomo avrebbe tentato di attaccare dei poliziotti in strada, verso le 11:15, gridando "Allah Akbar". E a Gedda, seconda città dell'Arabia Saudita, una guardia del consolato francese è stata accoltellata: è ferita ma non in gravi condizioni. Oggi è una giornata importante nel mondo islamico perché ricorre il Maulid, l'anniversario della nascita del Profeta. Ed è, in Francia, l'ultimo giorno prima del lockdown.

Il primo ministro Jean Castex, che si trovava in Aula per difendere la decisione del governo di iniziare un nuovo lockdown, ha lasciato l'emiciclo per raggiungere l'unità di crisi al ministero dell'Interno.

IMPORTANT#Nice : une opération de police est en cours. Évitez le secteur et suivez les consignes. Après avoir eu le maire de Nice @cestrosi, je préside une réunion de crise au Ministère de l'Intérieur. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 29, 2020

Anche il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a place Beauvau.

La strage del 2016

Nizza è stata teatro di un violentissimo attentato jihadista il 14 luglio 2016, quando un uomo, alla guida di un camion, ha volontariamente investito in velocità la folla che assisteva ai festeggiamenti pubblici in occasione della festa nazionale francese nei pressi della promenade des Anglais. Le vittime furono 86 e più di 300 i feriti e lo Stato islamico ha rivendicato la responsabilità della strage.