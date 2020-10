La fatwa contro la libertà e la testa di Samuel Paty

Samuel Paty è stato massacrato e decapitato da un giovane ceceno perché aveva mostrato le caricature di Maometto in occasione di un corso sulla libertà di espressione, durante il processo sugli attacchi del 2015 contro Charlie Hebdo, colpendo così un testimone della scuola laica, rappresentante del pensiero critico”. Renée Fregosi, filosofa e direttrice di ricerca a Scienze politiche dell’Université Paris-Sorbonne-Nouvelle, autrice di “Les nouveaux autoritaires. Justiciers, censeurs et autocrates” e di “Français encore un effort… pour rester laïques”, coglie un grande salto di qualità nell’ultima operazione compiuta dal terrorismo islamico in Francia.

