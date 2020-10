L'economia a Pechino riparte, ma il “modello cinese” è un imbroglio

L’Istituto nazionale di statistica cinese ha annunciato ieri che la Cina è tornata a crescere. Nel terzo trimestre del 2020 il prodotto interno lordo è aumentato del 4,9 per cento: inferiore al 5,2 per cento che era stato annunciato dagli analisti, ma sufficiente per riportare la crescita gennaio-settembre al +0,7 per cento. Nel primo trimestre di quest’anno, la Cina era caduta a -6,8 per cento per la prima volta da quarant’anni, ed era tornata a crescere nel trimestre successivo soltanto del 3,2 per cento. La notizia diffusa ieri dall’Istituto rende la Cina il primo paese a ritrovare la fase espansiva nel mezzo della pandemia, e il risultato è stato celebrato anche per i suoi significati geopolitici. Nel paese dove tutto è iniziato, per più di due mesi i nuovi contagi da coronavirus sono stati solo d’importazione. Poi, la scorsa settimana, c’è stato un nuovo focolaio di 12 positivi nella città portuale di Qingdao, e nel giro di pochi giorni sono state testate quasi dieci milioni di persone. Ma adesso tutto sembra sotto controllo, i ristoranti sono pieni, le discoteche pure. Ma possiamo parlare davvero di un “modello cinese”? La risposta è no.

