Non c'è privacy e libertà nei social cinesi

Un funzionario del governo di Pechino era a capo di alcune operazioni globali di TikTok. Lo ha scoperto il Financial Times, che ha parlato con due diverse fonti e studiato il background di Cai Zheng, ex impiegato del ministero degli Esteri cinese che fino all’inizio di quest’anno lavorava nel team di TikTok che si occupa delle politiche dedicate ai contenuti. La notizia, che ieri il Financial Times ha messo in prima pagina, è la prima prova concreta della presenza del governo di Pechino dentro al popolarissimo social network, che invece si è sempre definito un’azienda privata e come tale soggetta alle regole del mercato. E corrobora la tesi ufficiale della Casa Bianca di Donald Trump, che accusa TikTok di essere una minaccia “per la sicurezza nazionale”, soprattutto per quanto riguarda il furto di dati. Scriveva ieri Ryan McMorrow sul Financial Times che questa notizia “rende meno attendibili le smentite da parte di ByteDance”, cioè la società che possiede TikTok, “sul fatto che il governo cinese non abbia alcun tipo di influenza sulle loro operazioni”. Cai Zheng è entrato a TikTok nel 2018, proprio nel momento in cui la versione cinese del social network, Douyin, veniva messa sotto osservazione dai burocrati cinesi perché i suoi contenuti erano troppo poco allineati all’ideologia. Per poter continuare le operazioni, il ceo di ByteDance, Zhang Yiming, allora fu costretto alle scuse formali, perché incapace di controllare del tutto i contenuti caricati sul social. Ma non è escluso che per controllare la comunicazione esterna, cioè la moderazione del social indirizzato al pubblico al di fuori dei confini cinesi, Pechino abbia voluto un suo funzionario.

