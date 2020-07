La frugalità è anche socialdemocratica

In politica il moralismo e le categorie etiche non sono mai di grande aiuto a definire i comportamenti e a comprenderli. Pertanto non ha senso definire “frugali” i cinque paesi del nord Europa che hanno voluto un Recovery fund più contenuto e con condizioni più stringenti. Allo stesso modo non ha senso definirli “avari” o “egoisti”, anche perché non si capirebbe in che misura i paesi come l’Italia che vogliono per sé più fondi e meno condizionalità sarebbero “altruisti”. In...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.