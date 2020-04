La tregua del greggio

Roma. Ieri c’è stato un incontro (in teleconferenza, per evitare contagi da coronavirus) molto atteso dell’Opec Plus, l’organizzazione che raccoglie i paesi produttori di petrolio più altri dieci paesi che non ne fanno parte ma si aggregano per decidere il prezzo e le quantità da estrarre. L’attesa era dovuta al fatto che c’è una guerra del prezzo fra sauditi e russi – entrambi spingono verso il basso il prezzo del greggio e questa è una situazione insostenibile per molti paesi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.