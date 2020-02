Chiedetelo ai russi

Roma. Il lavoro di riscrittura della Costituzione russa va avanti da più di un mese. Il presidente Vladimir Putin ha chiesto che il comitato formato per apportare le modifiche necessarie – necessarie affinché il putinismo duri oltre Putin, nonostante l’impossibilità di effettuare due mandati consecutivi – includesse non soltanto studiosi di diritto, esperti, ma anche personalità che poco hanno a che vedere con la Costituzione. Attori, scrittori, ballerini, sportivi, una corte chiamata per dire sì al presidente – molti di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.