Roma. E’ uno scontro tra modelli emergenziali. I primi quattro paesi per numero di contagi da covid-19 sono Cina, Corea del sud, Giappone e Italia. La Cina, per contenere il contagio, ha usato il modello che gli è più affine, cioè quello dell’autoritarismo, limitando le libertà personali per milioni di persone. Città bloccate, isolamento del trasporto pubblico, sospensione delle attività lavorative, quarantena forzata sono le norme applicate dal governo di Pechino prima a Wuhan, l’epicentro dell’epidemia, il 23 gennaio scorso,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.