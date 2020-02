Il primo dibattito di Bloomberg è un disastro

Che disastro, Mike Bloomberg. Se era lui la migliore idea dei centristi Dem per battere in un colpo solo Donald Trump e Bernie Sanders, siamo in alto mare. Un mare altissimo, mosso, e pieno di squali. L’ex sindaco di New York, che doveva essere la vera star del dibattito di ieri notte, è stato terribile: impacciato, insicuro, esitante, spaventato, a volte persino atterrito (con tanto di occhioni sbarrati) dall’incalzare dei suoi affilati e ben rodati avversari. Mike Bloomberg ha sbagliato...

