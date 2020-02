I giornali dell’Iowa hanno pubblicato articoli mortificati: levateceli, questi caucus, non ce li meritiamo. Mentre i reporter arrivati da tutti gli stati e da tutto il mondo per la tappa iniziale della campagna elettorale delle primarie democratiche americane invitavano in Iowa gli osservatori dell’Onu, i commentatori locali spiegavano che sono da tempo convinti che l’onore del primo appuntamento non è cosa loro, e che questo caos – i risultati sono arrivati con venti ore di ritardo – sarà la tomba...

