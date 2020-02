Per l’Europa la sfida della Brexit inizia ora. Primo obiettivo: restare uniti

Milano. In tutti gli abbandoni, le separazioni e i divorzi, il momento più difficile è quello degli scatoloni: è quando realizzi che è davvero finita. Per questo il Brexit day – il Regno Unito è uscito ufficialmente dall’Unione europea ieri a mezzanotte – è molto più doloroso per gli europei che per gli inglesi. Nel Regno Unito non cambia ancora nulla: si entra nel periodo di transizione, si tirano giù le bandiere europee, si brinda in modo più o meno...

