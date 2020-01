Lo Stato islamico ci prova con Israele

Ieri il portavoce dello Stato islamico ha diffuso un nuovo messaggio di quasi quaranta minuti e ha annunciato un cambio nelle priorità del gruppo. Ha detto che comincia una nuova èra nella storia dello Stato islamico “per combattere gli ebrei e riprendersi quello che hanno rubato ai musulmani”. Il portavoce ha chiesto ai gruppi in Sinai e in Siria di aggredire i settlement e i mercati degli ebrei e di “trasformarli in laboratori per sperimentare i vostri razzi chimici”. Si...

