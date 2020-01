E’ possibile paragonare la Libia con il Libano? Sembrerebbe. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio suggerisce di usare il “metodo Libano” in Libia: un’operazione di pace in Libia sul modello di quella applicata in Libano. Tuttavia usare il “metodo Libano” in Libia dispiegando “caschi blu europei” tanto semplice non è. Quando si suggeriscono politiche utilizzando analogie con successi in paesi, contesti e periodi storici diversi bisogna essere molti cauti. Il rischio è di trarre lezioni errate da successi passati....

