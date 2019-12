Il libico tragicomico Di Maio

Martedì 17 dicembre il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, è volato in Libia per incontrare – in luoghi diversi – i capi delle due metà del paese impegnate in una guerra civile. Quel giorno nel tardo pomeriggio l’ufficio stampa del ministro passò ai giornalisti una nota che avrebbe dovuto in qualche modo spiegare lo scopo e la riuscita del viaggio, oltre a fornire dettagli interessanti a proposito degli incontri faccia a faccia con gli uomini più importanti della...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.