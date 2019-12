Nessuna giustizia per Khashoggi

Lunedì mattina è stata resa pubblica la sentenza saudita per l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi che contraddice quanto era stato stabilito dai report dell’intelligence americana: il coinvolgimento esplicito nell’uccisione del principe saudita Mohammed bin Salman. Cinque persone saranno giustiziate e altre tre resteranno in prigione per i prossimi 24 anni. A processo c’erano undici accusati, tre di loro sono stati liberati, e tra questi ci sono l’ex vicedirettore dell’intelligence di Riad, Ahmed al Assiri, e l’ex consigliere reale Saud al...

