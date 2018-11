Bipartisan contro Bin Salman

New York. Due giorni fa il Senato americano a maggioranza repubblicana ha votato l’approvazione della S.J. Resolution 54, una risoluzione che impegna l’America a rimuovere tutte le forze militari coinvolte nella guerra in corso in Yemen. Si tratta di un colpo bipartisan – che però potrebbe non avere conseguenze pratiche – contro l’alleanza militare, politica e commerciale tra l’Amministrazione Trump e l’Arabia Saudita del principe erede al trono Mohammed bin Salman. Il principe, oltre a essere l’architetto dell’intervento militare saudita...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.