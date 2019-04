Il gusto di MBS per il sangue

L’Arabia Saudita martedì ha eseguito la condanna a morte di 37 persone, in gran parte appartenenti alla minoranza sciita, nella più grande esecuzione di massa da tre anni a questa parte. Secondo Associated Press il corpo e la testa mozzata di uno dei condannati (un sunnita) sono stati esposti al pubblico infilzati a un palo, come monito. I condannati a morte erano stati accusati di reati legati al terrorismo e alla formazione di cellule estremiste. Anche nel 2016, quando...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.