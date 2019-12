Un socialismo tendenza Mazzucato. Anche Corbyn ha il suo Borghi

"It’s time for a real change", era intitolato il manifesto economico di Jeremy Corbyn. “Thanks, but no thanks” hanno educatamente risposto gli elettori. La sconfitta del Labour è un fenomeno complesso, che sarebbe ingenuo pensare di ricondurre a un’unica causa. C’è l’incapacità di Corbyn di esprimere un’opinione sul tema che ha dominato la campagna elettorale, cioè la Brexit; c’è una leadership che ha allontanato quando non spaventato i cittadini. Eppure, non si può neppure ridurre il voto di giovedì a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.