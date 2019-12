“Essere deputato dell’opposizione nel Venezuela di Nicolás Maduro è come giocare alla roulette russa”. Con questa metafora la deputata all’Assemblea Nazionale Mariela Magallanes spiega al Foglio la decisione per cui il 7 maggio si rifugiò nell’ambasciata italiana, e per cui ora è venuta in Italia assieme al collega Américo De Grazia, che pure si era rifugiato nella nostra rappresentanza. “L’operazione è stata condotta dal senatore Pier Ferdinando Casini, e noi non possiamo che ringraziarlo”, ricorda De Grazia. “Io sono potuto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.