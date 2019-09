Pino Arlacchi spiega perché ha deciso di fare il consulente di Maduro

Roma. “E’ vero: il governo del Venezuela mi ha nominato suo consulente”. Sociologo, ex parlamentare, ex sottosegretario generale delle Nazioni Unite e direttore dell’ufficio delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe e la prevenzione del crimine, Pino Arlacchi conferma al Foglio l’indiscrezione del giornale Alnavío. Nega però che sia un incarico di natura diplomatica da “superministro degli Esteri” o da “super-lobbista” in Europa: “E’ una consulenza per riformare il sistema giudiziario in modo da renderlo più efficace nella lotta...

