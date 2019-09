Maduro vola da Putin

Pino Arlacchi spiega perché ha deciso di fare il consulente di Maduro Parla l’ex sottosegretario generale dell’Onu. “L’opposizione in Venezuela è eversiva e il paese è vittima di una cospirazione”

Nicolás Maduro, il presidente del Venezuela, ieri era a Mosca e in televisione prima di partire aveva annunciato che avrebbe riportato a casa risultati concreti. Maduro ha incontrato Vladimir Putin che gli ha ribadito che la Russia è dalla sua parte, anzi, ha detto che la Russia “sostiene sempre le autorità legittime”.Il dittatore venezuelano, arrivato in Russia con una sciabola di Simón Bolívar da porgere in dono al capo del Cremlino, ha definito la...